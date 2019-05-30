نجم ليفربول يكشف كيف تخطى صلاح مرحلة “الفشل”

كشف الأسكتلندي أندي روبريتسون، الظهير الأيسر لنادي ليفربول، كيف تخطى زميله في الفريق والنجم المصري محمد صلاح، لفترته السيئة مع فريقه الأسبق تشيلسي.

وقال روبريتسون في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور الإنجليزية”: “واجهت الكثير من الانتقادات والآن استطعت الرد على المشككين في قدراتي”.

وأشار النجم الأسكتلندي: “أحد أفضل الأشياء في كرة القدم، هو وجود كثير من الناس مثلي الذي تغلبوا على المشككين في امكانياتهم”.

وضرب روبريتسون المثل بعدد من النجوم تعرضوا لبعض المواقف المشابهة له: “الكثير من نجوم كرة القدم واجهوا الكثير من الصعوبات قبل أن يصلوا إلى القمة”.

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وأضاف: “صلاح تم التخلص منه في تشيلسي، وقيل أنه ليس جيدًا بما فيه الكفاية بعدما فشل في الدوري الإنجليزي، لكنه عاد وأثبت أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم”.

وواصل تصريحاته: “فان دايك عانى كذلك، عدد كبير من المدربين اعتقدوا أنه لن يستطيع الوصول للقمة، والآن أثبت أنه أفضل مدافع في العالم”

وكان صلاح قد خاض تجربة ليست ناجحة في صفوف تشيلسي ليرحل على سبيل الإعارة لصفوف فيورنتينا ومنه إلى روما الإيطاليين الذي حصل على خدماته بشكل نهائي من صفوف البلوز، قبل أن يعود إلى البريميرليج من الباب الكبير عبر بوابة ليفربول.

وحصل الدولي المصري على جائزة الحذاء الذهبي كهدافا للبريميرليج في موسمين قضاهم مع ليفربول، وفاز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عام 2017.