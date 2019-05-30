ريال مدريد يتحدى رغبة خاميس

يأمل ريال مدريد في الحصول على 300 مليون يورو، من وراء بيع بعض لاعبيه هذا الصيف.

ويعتبر خاميس رودريجيز أحد اللاعبين المقرر رحيلهم، مقابل رقم كبير، بعد انتهاء إعارته إلى بايرن ميونخ، التي استمرت لعامين.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن القيمة التسويقية للدولي الكولومبي تبلغ حوالي 70 مليون يورو.

لكن هناك بعض الخلافات، حول المكان الذي يريد خاميس الانتقال إليه، والمكان الذي يدفعه النادي نحوه، حيث يدرك الريال أن المقابل المادي الأكبر، قد يأتي من الدوري الإنجليزي، على سبيل المثال، إلا أن اللاعب غير مستعد للذهاب إلى إنجلترا، وفقًا للصحيفة المدريدية.

وفي الوقت الحاضر، هناك شائعات مستمرة تربط خاميس بالانتقال إلى الدوري الإيطالي، وعلى وجه الخصوص نابولي.

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وقدم نادي الجنوب عرضًا للميرينجي بالفعل قبل بضعة أسابيع، من أجل ضم خاميس، لكنه كان بعيدًا عما يأمل الريال.

ومع ذلك، فإن مدرب البارتينوبي، كارلو أنشيلوتي، لا يستسلم ويواصل تأكيد أن خاميس هو هدفه رقم (1)، في الموسم المقبل.

وأضافت "ماركا" أن خاميس يعتبر بالنسبة لأنشيلوتي، من نوعية اللاعبين الذين يمكن بناء المشاريع عليهم، حيث تدرب تحت قيادته من قبل في ريال مدريد، كما ضمه إلى بايرن عندما أصبح مدربًا هناك.

ومن جهة أخرى، يرى يوفنتوس أن خاميس هو البديل المثالي لباولو ديبالا، في حال مغادرة الأخير هذا الصيف.

ويستعد خاميس حاليا لخوض بطولة كوبا أمريكا مع كولومبيا، وهو ما زال على قوة بايرن، لكن النادي البافاري يتجه لعدم تفعيل بند انتقاله نهائيًا، رغم عدم إعلان موقفه رسميًا حتى الآن.