ثنائي فالنسيا على رادار برشلونة

يواصل نادي برشلونة تحركاته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تعزيز صفوف الفريق بالعناصر التي يحتاج إليها المدرب آرنيستو فالفيردي بعدما قرر جوزيب ماريا بارتوميو الأبقاء على المدرب لموسم آخر.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يدرس بجدية التعاقد مع ثنائي فالنسيا داني باريخو ورودريغو مورينو وهما الثنائي الذي لعبوا دورا كبيرا في تحقيق الخفافيش السبت الماضي لقب كأس ملك إسبانيا على حساب العملاق الكتالوني برشلونة.

ويرى فالفيردي أن باريخو لاعب ريال مدريد السابق هو أفضل بديل للاعب سيرجي بوسكيتس في الوسط بينما رودريغو مورينو مهاجم المنتخب الإسباني والمتألق في الموسم الحالي مع فريق المدرب ماورسيلينو هو أبرز منافس للويس سواريز المهاجم الأول للبرسا في السنوات الماضية.

ويعيش فالنسيا أزمة من الديون وهو ما سيدفع النادي لبيع لاعب أو اثنين من الفريق هذا الصيف وهو ما يدفع برشلونة لاستغلال أوضاع فريق ملعب ميستايا من خلال طلب التعاقد مع الثنائي باريخو ومورينو معا في الصيف الحالي.