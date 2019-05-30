روبن حائر بين 4 خيارات

فتح الهولندي آريين روبن الباب على مصراعيه بشأن وجهاته المحتملة، بعد رحيله عن نادي بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف.
اللاعب الهولندي المخضرم، البالغ من العمر 35 عامًا، وضع حدًا لمسيرة دامت 10 سنوات داخل ملعب أليانز أرينا، ليقرر الرحيل بنهاية الموسم المنصرم.
وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت بيلد"، قال روبن: "هناك 4 خيارات أمامي، فمن الممكن خوض تجربة خارج أوروبا، في أمريكا أو اليابان".
كما أشار روبن إلى إمكانية الاستمرار في أعلى مستوى بالدوريات الأوروبية، بالإضافة إلى خيار العودة إلى هولندا، لإنهاء مسيرته حيث بدأ.
وأوضح روبن أنه قد يضطر للعب في مستوى أقل خلال الفترة المقبلة، للابتعاد عن الضغط قليلًا، بالإضافة لتجنب الإرهاق البدني، خوفًا من تعرضه لإصابات جديدة.
واختتم: "في بداية الموسم، الاختبارات الطبية أظهرت أنني لا زلت أحد أفضل اللاعبين في بايرن ميونخ".
يذكر أن تقارير صحفية عديدة قد أفادت بوجود اهتمام من بنفيكا البرتغالي بضم روبن، بالإضافة للثلاثي الهولندي، أياكس أمستردام، آيندهوفن وجرونينجين.
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