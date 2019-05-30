شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر السلة للناشئين» يغادر إلى القاهرة للمشاركة في البطولة العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

غادر صباح اليوم (الخميس) المنتخب السعودي لكرة السلة للناشئين تحت (16) عاماً، إلى القاهرة من مطار الملك عبدالعزيز في جدة، لإقامة معسكر إعدادي قبل المشاركة في البطولة العربية والتي ستقام في القاهرة بمنتصف شهر يونيو القادم، وكان في وداع البعثة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنتخبات الدكتور غسان طاشكندي.

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ويرأس البعثة عضو مجلس الإدارة حمود المالكي والإداري محمد الغامدي، والمدرب تانير، ومدرب الإعدادي اللياقي فيليب ريلارك، ومساعديه سلمان الثواب ومهند شعبين، وطبيب المنتخب محمد العباسي.

من جهته، أشاد المشرف على الفريق حمود المالكي بنجاح المرحلة الأولى للمعسكر الداخلي في محافظة جدة، و الذي استمر مايقارب الأسبوعين، أنصب خلالها اهتمام المدرب على قياس ورفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، موضحاً أن المنتخب سيخوض عددًا من المباريات الودية مع عدد من الفرق المصرية في القاهرة والإسكندرية قبل المشاركة في البطولة.

وتم اختيار (14) لاعبًا في الفريق وهم؛ سعد السبيعي، المنتظر الزريقي، أسامة الزهراني، عبدالله المطيري، عبدالإله المرواني، عبدالله الحربي، عبدالحميد الخيمي، حازم جوهر، مرتجي آل مدن، رضا المعيني، محمد بن زقر، نواف بابقي، محمد رضا العباس، وروح العلي.