شكرا لقرائتكم الزمالك المنتشي يواجه الإنتاج.. وترشيح 23 مدرباً لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 18 ساعة في 29 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 20:50

يلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي غدا (الخميس) على ملعب بتروسبورت بالقاهرة في لقاء مؤجل من المرحلة الـ31 من الدوري المصري لكرة القدم، ويسعى الفريق "الأبيض" إلى الفوز للحفاظ على أمله بإحراز اللقب وتشديد الخناق على المتصدر الأهلي، علما أنه في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.



ويمر لاعبو الزمالك بحال معنوية مرتفعة بعد التتويج بلقب كأس الكونفديرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، لكن عدم استقرار موقف الجهاز الفني بعد إصرار رئيس النادي مرتضى منصور على رحيل المدرب السويسري كريستيان غروس، أفسد فرحة الجماهير باللقب القاري، ويفتقد المارد الأبيض لخدمات التونسي فرجاني ساسي وعماد السيد ومصطفى فتحي للإصابة، وبهاء مجدي وعمر السعيد وطارق حامد للإيقاف.

من جهته، يحتل الإنتاج الحربي المركز الـ12 برصيد 37 نقطة، ويسعى إلى الفوز لتحسين موقعه، ويغيب عن صفوفه اليوم حمادة ناصر للإيقاف.

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من جهة أخرى، يعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب جلسة طارئة السبت المقبل، لتحديد موقف النادي من مباريات بطولتي الدوري والكأس المحليتين، وأصدر المجلس ذاته بياناً في وقت سابق شدد من خلاله على رفضه استكمال الدوري بعد كأس الأمم الأفريقية 2019.

من جانبه، أعلن مالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ، رحيل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وأشار إلى حيرته في اختيار مدرب جديد من بين 23 مدرباً مميزاً في حوزته سيرهم الذاتية.

على جانب آخر، تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالتماس لدى الاتحاد الإفريقي لرفع الإيقاف عن الحكم الدولي المصري جهاد جريشة. وأوقف "كاف" جريشة ستة أشهر لأدائه السيء في مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.