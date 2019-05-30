شكرا لقرائتكم تدريبات بدنية خفيفة لأجاي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الطبى للنادى الأهلى أن النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق يعانى من الإصابة بكدمة فى قصبة القدم، وغاب على إثرها عن تدريبات الكرة أمس الأربعاء.
وأضاف الجهاز أن أجاى اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة بجانب تدريبات الجرى حول الملعب، فى إطار تجهيزه للعودة من جديد للمشاركة فى المران الجماعى بعد تعافيه من الإصابة، ويتصدر الأهلى جدول الدورى الممتاز برصيد 74 نقطة، وتتبقى له مباراتان فى المسابقة أمام المقاولون والزمالك.
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