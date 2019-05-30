تعرف على جنسية المدير الفنى المنتظر للدراويش...

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جدة - عمرو شويل بعد أن خلف مضوى البرتغالى بيدرو بارنى فى تدريب الإسماعيلى، بعدما أنهى الفريق الموسم الماضى الذى بدأه سيباستيان ديسابر فى المركز الثانى.
كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن ناديه حدد الجنسية المصرية والأوروبية فقط للمدرب الاجنبى المنتظر التعاقد معه لقيادة الدراويش فى الموسم الجديد، مستبعداً فكرة التعاقد مع مدرب عربى بعد فشل تجربة الجزائرى خير الدين مضوى مع الفريق الاصفر فى وقت سابق.
وخاض مضوى مع الإسماعيلى ثمانى مباريات بمسابقة الدورى المصرى الممتاز، وحصد خلالها 9 نقاط فقط من فوزين وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.
سجل لاعبو الإسماعيلى 6 أهداف فى الـ8 مباريات التى خاضها مضوى مع الفريق، واهتزت شباك الفريق بـ11 هدفا.
ويبحث الإسماعيلى عن مدير فنى أجنبى يقود الفريق فى الموسم الجديد بعد رحيل البلجيكى سيدومير عن تدريب الدراويش قبل نهاية الموسم بسبب تراجع النتائج.
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