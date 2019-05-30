سموحة يصدم الأهلى بهذا القرار...

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جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو نادى سموحة برئاسة فرج عامر، رفضهم انتقال أشرف توفيق المدير الفنى لفريق السلة، إلى تدريب سلة الأهلى. جاء رفض نادى سموحة بسبب النتائج الطيبة التى حققها توفيق مع الفريق هذا الموسم، فضلا عن الحصول على برونزية البطولة الأفريقية التى أقيمت بأنجولا. Advertisements وكان مسئولو الأهلى قد دخلوا فى مفاوضات مع أشرف توفيق لتولى المهمة الفنية لفريق السلة، رغم أنه يرتبط مع سموحة بعقد يستمر حتى 2020، واشترط توفيق موافقة الفريق السكندرى حتى يرحل إلى تدريب الأهلى

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