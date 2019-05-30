شكرا لقرائتكم أرقام قبل مواجهة بيراميدز والحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مباراة مرتقبة بين كل من فريق بيراميدز ونظيره حرس الحدود فى العاشرة من مساء اليوم فى إطار الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدورى. ويدير المباراة طاقم تحكيم مصرى بقيادة أمين عمر، باستاد الرياضة العسكرى. Advertisements وقبل مباراة بيراميدز والحرس، فقد سبق وأدار مباريات الفريق حكام مصريين، وصل عددها إلى 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 مباريات أمام الاتحاد والمقاصة وإنبى والداخلية والجيش، بينما تعادل فى 5 مباريات أمام دجلة وبتروجت والجونة والإنتاج وسموحة وخسارة وحيدة امام الإسماعيلى بصافرة محمد الحنفى.

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