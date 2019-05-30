شكرا لقرائتكم مرتضى منصور للاعبى الزمالك: مباراة الإنتاج هى الحاسمة للقب الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أن مباراة الإنتاج الحربى اليوم الخميس، مهمة للغاية فى مشوار الفريق الأبيض نحو تحقيق لقب الدورى، وله أهمية خاصة، لاسيما وأن الأهلى ينتظر مصير هذه المواجهة لتحديد موقفه من الانسحاب من المسابقة أو استكمالها.

قال مرتضى منصور فى فيديو مسجل للموقع الرسمى أن أهمية المباراة تكمن فى أنها فارقة فى مشوار الزمالك، والتى ستقربه من الدورى لأن بعد الانتهاء من مباراة الإنتاج ستتبقى للزمالك مباراة واحدة فقط _حسب تعبيره_ إما الجونة أو حرس الحدود، فيما يخص الجونة اقترب من البقاء بالدورى بينما الحرس سيواجه بيراميدز ولو فاز سيبقى بالدورى ويخرج الجونة، أما الخسارة فيضمن بقاء الجونة قبل مواجهتنا معهما.

أوضح رئيس الزمالك أن مباراة فريقه ضد الإنتاج الحربى هى مباراة حسم لقب الدورى.

ويواجه الزمالك نظيره الإنتاج الحربى فى العاشرة مساء اليوم بالجولة المؤجلة من الأسبوع 31 للدورى.