موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي.. والقنوات الناقلة.. ومفاجآت في تشكيل جروس

كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره الإنتاج الحربي، في العاشرة مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة من الجولة 31 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء منتشيا بفوزه منذ أيام ببطولة الكونفدرالية، بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي، في النهائي بركلات الترجيح.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 66 نقطة، من 29 مباراة، متأخرا بفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر بـ74 نقطة من 32 لقاء، وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز الوصيف بـ 69 نقطة من 33 مواجهة، فيما يأتي الإنتاج في المركز الـ12 بـ37 نقطة.

قائمة الأبيض

وفي سياق متصل، أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق لخوض مباراة الانتاج الحربي.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمود جنش وعمر صلاح

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وحمدي النقاز وحازم إمام ومحمد كماتشو

خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني ومحمود كهربا

خط الهجوم: حميد أحداد وخالد بوطيب.

يغيب عن الزمالك فرجاني ساسي وعماد السيد ومصطفى فتحي للإصابة، وطارق حامد وبهاء مجدي وعمر السعيد للإيقاف، ومدبولي وعنتر لأسباب فنية.

تشكيل الزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ جروس اللقاء بتشكيل مكون من:

جنش

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النقاز- محود علاء - الونش- عبدالله جمعة

محمد إبراهيم - محمود عبد العزيز

كهربا- أوباما - إبراهيم حسن

خالد بو طيب (حميد أحداد)

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