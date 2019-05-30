كتب سليمان النقر - لبنى عبد الله
كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أهمية مباراة فريقه ضد الإنتاج الحربى والتى ستجمعهما فى العاشرة مساء اليوم، الخميس، بالمباراة المؤجلة من الجولة 31 للدورى.
وقال مرتضى منصور، خلال جلسته مع اللاعبين أمس، إن الأهلي أجل البت فى انسحابه من الدورى إلى السبت المقبل، انتظاراً لنتيجة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربى، بحيث يعلن انسحابه ويضرب كرسى فى الكلوب حال فوز الأبيض أو استكمال المسابقة، حال تعثر الزمالك سواء بالهزيمة أو التعادل، لأنه يعلم أن الدورى ابتعد عنه لو فاز الأبيض.
وشدد رئيس الزمالك على...
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: الأهلي يحسم موقفه من الانسحاب حسب نتيجة لقاء الزمالك والإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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