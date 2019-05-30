الأهلي يعلن تفاصيل إصابة الشحات وأجايي وإكرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق حسين الشحات وجونيور أجايي وشريف إكرامي.

ووفقًا للموقع الرسمي بالنادي الأهلي، فإن الشحات اشتكى من إصابة بشد في عضلة السمانة.

وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب خاض تدريبات تأهيلية خفيفة في الجيم وأعقبها تدريبات جري حول الملعب على هامش مران الفريق المسائي.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس لتحديد موقفه بشأن التواجد من عدمه في تدريبات الفريق الجماعية.

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وفي سياق متصل، يعاني النيجيري جونيور أجايي من إصابة بكدمة في قصبة القدم، ليغيب على إثرها عن تدريبات الفريق أمس الأربعاء.

وكشف الجهاز الفني في تصريحات نقلها الموقع الرسمي أن اللاعب اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة بجانب تدريبات الجري حول الملعب في إطار تجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة.

ومن المنتظر أن يطمئن الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي على ركبة حارس الفريق شريف إكرامي وذلك قبل انطلاق المران المسائي.

وغاب إكرامي عن تدريبات الكرة أمس الأربعاء بسبب إصابته برشح خفيف في الركبة تعرض له في مران الفريق أمس الأول الثلاثاء حيث اكتفى اللاعب بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري برصيد 74 نقطة وتتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون العرب والزمالك.