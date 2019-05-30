رئيس الزمالك: الخطيب ينتظر نتيجة مباراة الإنتاج لتحديد قراره من الانسحاب بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد رئيس نادي الزمالك، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلسه في انتظار نتيجة مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي من أجل حسم إدارة القلعة الحمراء قرارها من الانسحاب بالدوري.

وأضاف رئيس نادي الزمالك خلال جلسته مع اللاعبين أمس الأربعاء :"الخطيب بيلعب لعبة بعد قراره بالانسحاب، إدارة الأهلي تنتظر الآن قبل اجتماعها يوم السبت المقبل نتيجة مباراتنا أمام الإنتاج".

وتابع رئيس الزمالك خلال فيديو نشر عبر الموقع الرسمي للنادي :"إذا استطعنا الفوز على الإنتاج سيقرر الخطيب الانسحاب من الدوري، وإذا تعثرنا الخطيب سيعود عن قراره".

وواصل :"مباراة الإنتاج صعبة لأنها ستحدد بطل الدوري، وعلينا خوض مباراة مثل نهائي الكونفدرالية وتحقيق الفوز".

وأكمل رئيس الزمالك تصريحاته للاعبيه، قائلاً :"إذا حققنا الفوز على الإنتاج ستتبقى لنا مباراة أمام الجونة وحرس الحدود، ونريد أن نحقق الفوز في هذه المباراة أيضًا قبل توقف المسابقة".

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وشدد رئيس الزمالك :"إذا حققنا الفوز في جميع مبارياتنا المقبلة بالدوري قبل لقاء الأهلي سنحقق اللقب في النهاية".

واستطرد :"السنوات الستة الماضية أثبتت تفوقنا على الأهلي في مختلف البطولات، أرفض نغمة تفوق الأهلي علينا، هذا غير صحيح حيث نجحنا بالتتويج على حسابهم بلقب الدوري والكأس والسوبر".

وأنهى رئيس الزمالك تصريحاته موجهًا رسالة لأمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالزمالك، قائلاً :"لا تتحدث عن شوبير وعبد الحفيظ مرة أخرى، انت ابن ناس وكنت ظابط شرطة، أعدائي الآن شوبير وعبد الحفيظ".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك خصمه الإنتاج الحربي، مساء اليوم الخميس، ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ31 بمسابقة الدوري العام.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 66 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز، و8 نقاط عن متصدر المسابقة الأهلي والذي يمتلك مباراتين.