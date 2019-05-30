6 تغييرات.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإنتاج الحربي في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ31 والتي ستقام مساء اليوم.

وأفاد مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، بأن جروس سيجري العديد من التعديلات من خلال عودة محمود عبد الرحيم "جنش" لحراسة عرين الفريق الأبيض بعدما غاب عن مباراة الداخلية بالدوري.

وكان "جنش" غاب عن مباراة الداخلية ليشارك بدلاً منه عماد السيد والذي تعرض للإصابة خلال أحداث اللقاء.

وسيهشد الجانب الدفاعي ثلاثة تعديلات من خلال مشاركة عبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى بدلاً من بهاء مجدي والذي يغيب بسبب الإيقاف عقب طرده في مباراة الداخلية.

وسيعود كلا من الثنائي محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" للمشاركة بدلاً من محمد عبد الغني ومحمد عبد السلام.

التغييرات ستشمل أيضًا ظهور محمد إبراهيم للمشاركة بدلاً من طارق حامد والذي يغيب لتراكم البطاقات الصفراء.

ومن المحتمل أن يظهر المهاجم المغربي حميد أحداد لقيادة الجانب الأمامي بدلاً من عمر السعيد والذي يغيب للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء أيضًا.

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ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز.

خط الوسط الدفاعي: محمود عبد العزيز - محمد إبراهيم.

خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم "كهربا" - يوسف إبراهيم أوباما - إبراهيم حسن.

خط الهجوم: حميد أحداد.

ويسعى الزمالك لتضييق الخناق على غريمه التقليدي الأهلي متصدر مسابقة الدوري، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث برصيد 66 بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، و8 نقاط عن المارد الأحمر.

ويمتلك الزمالك خمس مباريات قبل نهاية المسابقة ستبدأ أمام الإنتاج الحربي ثم الجونة أو حرس الحدود والإسماعيلي والأهلي.