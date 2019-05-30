كونتي في الانتظار.. رسميًا.. إنتر يعلن رحيل سباليتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي إنتر ميلان، صباح اليوم الخميس، رحيل مدربه الإيطالي لوتشيانو سباليتي بعد نهاية الموسم الحالي.

وأفاد النادي في بيان عبر "تويتر" :"يؤكد إنتر ميلان أن لوتشيانو سباليتي لم يعد مدربًا للفريق الأول".

وأضاف :"يوجه النادي الشكر إلى سباليتي على عمله والنتائج التي حققها".

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وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة النيراتزوري ستعلن، غدًا الجمعة، عن تعيين أنطونيو كونتي مدربًا للفريق بداية من الموسم المقبل.

وكان سباليتي (60 عامًا) تولى قيادة إنتر في عام 2017 ليقود النيراتزوري في 90 مباراة بجميع المسابقات سواء كانت المحلية أو الأوروبية.

جدير بالذكر أن إنتر حجز مؤخرًا تذكرة الوصول لمنافسات دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل بعدما حصل الفريق على المركز الرابع برصيد 69 نقطة بفارق الأهداف عن أتلانتا والذي احتل الترتيب الثالث.