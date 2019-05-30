آل الشيخ: ستكون هناك مفاجآت في بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن أنه عقد اجتماعًا مهمًا مع أعضاء مجلس إدارة ناديه.
وكتب آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في الساعات الأولى من صباح الخميس :"في اجتماع مهم مع أعضاء مجلس إدارة بيراميدز، وضعنا خطة الموسم القادم".
وتابع :"ستكون هناك مفاجآت مهمة، شكرًا اخواني الحاضرين".
وكان تركي آل الشيخ أعلن في وقت سابق عن رحيل المدرب الأرجنتيني رامون دياز بعدما أشار إلى أن هناك حيرة في اختيار المدير الفني الجديد للموسم المقبل (طالع التفاصيل).
آل الشيخ أعلن أيضًا عن قيامه بضخ ما يقرب من 800 مليون جنيه لشراء صفقات جديدة لفريق بيراميدز استعدادًا للموسم الجديد (طالع التفاصيل).
ويحتل فريق بيراميدز حاليًا المركز الثاني برصيد 66 نقطة متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك والذي يمتلك خمس مباريات قبل نهاية مسابقة الدوري.
جدير بالذكر أن بيراميدز سيختتم مبارياته في الموسم الحالي عندما يواجه فريق حرس الحدود مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري.
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