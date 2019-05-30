تشيك يعتزل بعد خسارة مريرة في نهائي الدوري الأوروبي

ودع الحارس التشيكي بيتر تشيك الملاعب بخسارة مريرة مع فريقه آرسنال أمام تشيلسي (1-4)، في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وودع اللاعب ذو الخوذة السوداء التي اعتاد على ارتدائها في المباريات، منذ أن أصابه ستيفن هانت في 2006 بشرخ في الجمجمة، الملاعب بعد خسارة من فريقه السابق تشيلسي الذي كان أحد أساطيره، ودون أن يستطيع أن يجنب “الغانرز”، فريقه الحالي السقوط في النهائي القاري الخامس على التوالي.

ورغم الخسارة الكبيرة، تصدى تشيك لكرتين خطيرتين في الشوط الأول الذي كانت فيه الشباك نظيفة.

ولعب تشيك 494 مباراة مع تشيلسي خلال 11 عاماً، ولم يخسر معه خلال 1025 دقيقة بين 2005 و2006، واحتاج إلى 180 مباراة للوصول إلى 100 مباراة دون أن يدخل شباكه هدفاً، وهو رقم قياسي في تاريخ “البريميير ليغ” الذي انتقل اليه قادما من رين قبل أن ينشأ في صفوف بلساني وسبارتا براغ التشيكيين.

فاز تشيك بلقب “البريميير ليغ” أربع مرات، ودوري الأبطال مرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي خمس مرات، وكأس الدرع الخيرية مرة واحدة، وكأس الرابطة ثلاث مرات، والدوري الأوروبي مرة واحدة.