ليفربول يخفي خلف ابتسامات كلوب ماكينة انتصارات لا تهدأ

ترجح الأحضان والابتسامات والضحكات، أن ليفربول يشعر بالسعادة ويستمتع بالكرة الهجومية التي قادته إلى ثاني نهائي على التوالي لدوري أبطال أوروبا، تحت قيادة مدربه يورجن كلوب.

لكن وخلف روح الدعابة والأجواء الودية، بات ليفربول تحت قيادة مدربه الألماني كلوب ماكينة لا تهدأ لحصد الانتصارات، حيث لم يدخر أحد أي جهد في سبيل تحقيق المجد الذي تسعى إليه جماهير النادي.

واستطاع كلوب الذي سيواجه فريقه منافسه المحلي توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد غد السبت في مدريد، صياغة هذا المزيج المؤلف من مشاعر ايجابية لا حدود لها مع تركيز كبير على التفاصيل المطلوبة لتحقيق النجاح.

وبينما تشمل مقابلاته عقب المباراة في العادة ضحكات عالية، إضافة لجانب من روح الدعابة مع مديح مستمر للاعبيه، فإن المدرب الألماني يحمل شخصية مختلفة تماماً في ملعب التدريب.

Advertisements

ونادراً ما شوهد كلوب بوجهه القاسي على الملأ أو عبر وسائل الإعلام، سوى عقب التعادل السلبي لليفربول أمام إيفرتون في قمة محلية بالدوري الممتاز هذا الموسم.

وبسؤاله من قبل صحافي عما إذا كانت تغييراته اتسمت بالإفراط في الحذر، رد المدرب: “أنا محبط حقاً من سؤالك، إنها كرة القدم، نحن لا نمارس ألعاب الفيديو”.

وعلى الجانب التقليدي من النادي، فإن تعاقدات النادي حظيت بإشادة بسبب الطريقة التي تمكن بها من تحسين المستوى مثل ضم فان ديك، والحارس اليسون بيكر، وثنائي الوسط فابينيو، ونابي كيتا.