هذا ماقاله ساري بعد التتويج بلقب الدوري الأوروبي

أكد المدرب ماوريتسيو ساري بعد حصده أول لقب كبير في مسيرته، عندما قاد فريقه تشيلسي للفوز 4-1 على آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، أنه كان سعيداً بوظيفته رغم التكهنات المستمرة بعودته إلى إيطاليا.

أبلغ ساري الصحافيين: “تعملون جيداً أنني أحب الدوري الإنجليزي الممتاز ومستوى المنافسة فيه، أنا محظوظ بوجودي في تشيلسي فهو أحد أفضل الأندية في الدوري الممتاز، وهي واحدة من أفضل البطولات في العالم”.

وأضاف: “لذا أنا سعيد لكن بالتأكيد أريد معرفة هل النادي يشعر بسعادة أيضاً أم لا، يمكننا التطور”.

وأشار ساري إلى أنه سيتحدث مع مسؤولي تشيلسي في الأيام المقبلة.

وقال: “نحن بحاجة لمعرفة ما الذي سيفعله النادي من أجلي، وما الذي يمكنني فعله من أجل النادي، سنتخذ القرار في الأيام المقبلة، لكني أملك عقداً لذا لا نتحدث عن أي شيء في الوقت الحالي”.