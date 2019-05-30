تشيلسي يواجه احتمال الحياة دون هازارد

احتاج إيدن هازارد إلى نصف ساعة للعثور على إيقاعه في نهائي الدوري الأوروبي، لكن بمجرد أن فعل ذلك وجد آرسنال مثل العديد من منافسي تشيلسي على مدار آخر 7 أعوام، أنه من المستحيل إيقافه.

بعد بداية متواضعة مرر الجناح البلجيكي كرة رائعة إلى زميله إيمرسون الذي سدد كرة قوية، ليتصدى حارس آرسنال بيتر تشك لأول فرصة في المباراة في الدقيقة 34.

وبعد ذلك بخمس دقائق مرر هازارد كرة إلى جورجينيو الذي هيأها لأوليفييه جيرو، لكن تشك أنقذ الموقف مرة أخرى.

وسيطر هازارد وتشيلسي على إيقاع المباراة التي كانت تبدو قبل هذه الفترة أنها تسير في صالح آرسنال.

وفي الشوط الثاني لم تكن هناك فرصة لإيقاف هازارد، إذ انطلق في هجمات خطيرة وأحرز هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، وصنع هدف بيدرو الذي منح تشيلسي التقدم 2-0 في طريقه للانتصار 4-1.

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والآن تشعر جماهير تشيلسي بالقلق بشأن هوية من سيعوض هازارد الذي أحرز 85 هدفاً في الدوري منذ انتقاله إلى النادي اللندني قادماً من ليل في 2012.

وقال بعد صفارة النهاية بالإستاد الأولمبي بباكو، إنه يتوقع إكمال انتقاله إلى ريال مدريد قريباً.

وأشار ماوريتسيو ساري إلى أن تدريب موهبة مثله لم يكن سهلاً.

وأضاف المدرب الإيطالي: “هازارد لاعب رائع كما تعلمون، لكنك بحاجة إلى شهرين أو ثلاثة لكي تفهمه كرجل، لكن عندما تفهمه فهو رجل مذهل”.

وقبل المباراة النهائية أوضح ساري أن هازارد قام بأشياء مذهلة على أرض الملعب، لكنه كان يشعر بملل في التدريبات لأن كل شيء كان سهلاً.