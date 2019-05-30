رسمياً.. إنتر ميلان ينفصل عن المدرب سباليتي

أكد إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، عبر حسابه في تويتر، أنه فض الشراكة مع المدرب لوتشيانو سباليتي.

ذكر النادي في بيان: “يؤكد إنتر أن لوتشيانو سباليتي لم يعد مدرباً للفريق الأول، يوجه النادي الشكر إلىالمدرب على عمله والنتائج التي حققها”.