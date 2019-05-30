أكد إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، عبر حسابه في تويتر، أنه فض الشراكة مع المدرب لوتشيانو سباليتي.
ذكر النادي في بيان: “يؤكد إنتر أن لوتشيانو سباليتي لم يعد مدرباً للفريق الأول، يوجه النادي الشكر إلىالمدرب على عمله والنتائج التي حققها”.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. إنتر ميلان ينفصل عن المدرب سباليتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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