عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي، بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، ولاعبي الأبيض، مساء أمس الأربعاء، في ملعب النادي.

ووجه رئيس الزمالك الشكر إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس واللاعبين بعد التتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء،

على حساب نهضة بركان المغربي.

وفاز الزمالك على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح في نهائي الكونفدرالية بعد التعادل بهدف لكل فريق ذهابًا وإيابًا.

وشدد رئيس الزمالك في حديثه مع اللاعبين على أهمية الفوز على الإنتاج الحربي في مباراة اليوم الخميس بالدوري المصري،

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مؤكدًا لهم أن الفوز في هذا اللقاء هو مفتاح التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، بعد فوزه في 20 مباراة وتعادله في 6 وهزيمته في 3، بينما يقع الإنتاج الحربي في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة، بعد فوزه في 8 مباريات وتعادله في 13 وهزيمته في 11.

شاهد تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع جروس ولاعبي الزمالك.