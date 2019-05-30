اجتماع في المقاولون لمناقشة التقرير الفني عن الموسم

يعقد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون والمشرف على الكرة بالنادي اجتماعًا هامًّا مع محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بالنادي يوم السبت المقبل وجميع الأجهزة بالقطاع الفنية والإدارية والطبية لمناقشة التقرير الفنى عن الموسم الماضى، ووضع استراتيجية المرحلة المقبلة للقطاع والترتيب قبلانطلاق اختبارات القطاع التي ستبدأ اعتباراً من يوم 8 يونيو القادم.
ومن المقرر أن يناقش المشرف على الكرة تقرير رضوان الفني عن الفترة الماضية والتعرف على احتياجات القطاع للموسم الجديد.
وفضل مجلس إدارة المقاولون استقبال اللاعبين الجدد والذين
وأكد رضوان الشكر للسيد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة والسيد المهندس محمد عادل وكل أعضاء مجلس الإدارة على الدعم اللا محدود له وللقطاع.
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