خضع عبدالحليم عبو، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، لفحص طبي دقيق خلال الساعات الماضية لتحديد برنامج العلاج الخاص به بعد إجراء جراحة في غضروف الركبة قبل عدة أسابيع. إجراء جراحة في غضروف الركبة قبل عدة أسابيع. ومن المقرر أن يؤدي عبو تدريبات علاج مائي في حمام السباحة بمقر النادي بالجزيرة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق وذلك خلال الأيام القادمة ضمن برنامج التأهيل لتجهيزه للموسم الجديد، ويخضع اللاعب بعد ذلك لفحص جديد لتحديد المرحلة التالية من برنامج العلاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فحص طبي لنجم طائرة الأهلي بعد جراحة غضروف الركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.