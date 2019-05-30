وحدات تدريبية مكثفة لحارسي شباب الأهلي

حصل مصطفى شوبير وأحمد طارق، حارسا فريق الشباب واللذان يتواجدان في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي وحدات تدريبية مكثفة تحت قيادة طارق سليمان مدرب حراسالمرمى بالفريق.
وحرص سليمان على الانفراد بالثنائي من أجل منحهم مجموعة مختلفة من الوحدات التدريبية المتنوعة ، في إطار تجهيزهما، بعد الاستعانة
وتشهد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تواجد خمسة حراس تحت قيادة طارق سليمان مدرب الحراس وهم؛ شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق.
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