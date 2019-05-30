يلتقي الزمالك نظيره الإنتاج الحربي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن المباريات المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني، مواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري، راغبًا في اقتناص ثلاث نقاط غالية تقربه من المنافسة بقوة على

صدارة ترتيب البطولة.

يعيش لاعبو الزمالك حاليًا حالة معنوية مرتفعة للغاية، بعد أن نجح الأبيض في التتويج ببطولة كأس الكونفيدارلية الأفريقية، للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن تغلب على فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري

برصيد 66 نقطة، بعد فوزه في 20 مباراة وتعادله في 6 وهزيمته في 3، بينما يقع الإنتاج الحربي في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة، بعد فوزه في 8 مباريات وتعادله في 13 وهزيمته في 11.

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني

خط الوسط: محمود عبدالعزيز ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما ومحمود كهربا وإبراهيم حسن

خط الهجوم: خالد بوطيب