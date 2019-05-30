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الأهلي يكشف سبب غياب أجايي عن التدريبات

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 قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق، يعاني من الإصابة بكدمة في قصبة القدم، وغاب على

إثرها عن تدريبات الكرة، أمس الأربعاء.

 أضاف الجهاز، أن اللاعب اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة بجانب تدريبات

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الجري حول الملعب، في إطار تجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة.

 يتصدر الأهلي جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، وتتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.

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