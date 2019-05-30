الأهلي يطمئن على ركبة شريف إكرامي

اطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ركبة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، وذلك قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس علي ملعب التتشبالجزيرة.
وغاب شريف إكرامي عن تدريبات الكرة أمس الأربعاء بسبب إصابته برشح خفيف في الركبة تعرض له في مران الفريق أمس
ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، حيث يتصدر الفريق جدول الدوري برصيد 74 نقطة وتتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.
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