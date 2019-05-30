بعد الإصابة.. حسين الشحات يخضع لفحص طبي في الأهلي

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن حسين الشحات لاعب الفريق اشتكى من الإصابة بشد في عضلة السمانة.

وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب خاض تدريبات تأهيلية خفيفة في «الجيم» وأعقبها تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق مساء أمس الأربعاء؛

حتى يتخلص اللاعب تدريجيا من آلام عضلة السمانة.

ويخضع اللاعب لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس؛ لتحديد موقفه بشأن التواجد من عدمه في تدريبات الفريق الجماعية.