وزارة الرياضة تحذر المقصرين بمركز شباب كفر العرب بالقليوبية

أحال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مسئولي مركز شباب كفر العرب بمحافظة القليوبية للتحقيق ووجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه مدير المركز عن الفترة المسائية والموظفين والادارة الفرعية التابع لها مركز شباب كفر العرب بالقليوبية، كما وجه ايضا باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مستأجر كافيتريا مركز الشباب، وبعض المخالفين وتؤكد وزارة الشباب

والرياضة انه لا تهاون مع المقصرين في أداء العمل او مع من يخل بواجبات وظيفته ويتسبب فى تعطيل الأنشطة والبرامج المقدمة.

كانت قد وردت شكوى لوزارة الشباب والرياضة تفيد بتضرر أعضاء مركز شباب كفر العرب بمحافظة القليوبية من وجود مخالفات جسيمة بمركز الشباب، وعلى

الفور شكلت وزارة الشباب والرياضة لجنة برئاسة محمود فوزي مدير التفتيش المالي بالوزارة لبحث الشكوى وقد تبين صحة ما جاء بها.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة بدأت منذ تولي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالقيام بمتابعات مستمرة وزيارات مفاجئة لمراكز الشباب في جميع محافظات مصر ايماناً منها بضرورة متابعة سير وانضباط العمل فى مراكز الشباب والاهتمام باستيعاب طاقات الشباب والتأكيد على توفير كافة الخدمات والأنشطة الشبابية والرياضية لهم.