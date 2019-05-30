موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، والتي تقام مساء، اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثين بطولة الدوري المصري الممتاز.
موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي:
يكوم موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة:
تُذاع مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المصري، اليوم الخميس، على قناتي "أون سبورت ونايل سبورت".
يدخل الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني، مواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري، راغبا في اقتناص ثلاث نقاط غالية تقربه من المنافسة بقوة على صدارة ترتيب البطولة.
ويعيش لاعبو الزمالك حاليا حالة معنوية مرتفعة للغاية بعد
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، بعد فوزه في 20 مباراة وتعادله في 6 وهزيمته في 3، بينما يقع الإنتاج الحربي في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة، بعد فوزه في 8 مباريات وتعادله في 13 وهزيمته في 11.
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