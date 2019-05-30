رياضة | عاجل.. لاعب محلي وحيد و22 محترفا في قائمة الجزائر لأمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لاعب محلي وحيد و22 محترفا في قائمة الجزائر لأمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر قائمة محاربي الصحراء استعدادا لخوض بطولة أمم إفريقيا، التي ستقام في مصر الشهر المقبل. وضمت القائمة كلا من :- حراسة المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي) – عز الدين دوخة (الرائد السعودي) – ألكسندر أوكيدجا (ميتز الفرنسي) Advertisements الدفاع: عيسى مندي (ريال بيتيس الإسباني) – مهدي زيفان (رين الفرنسي) – رامي بن سبعيني (رين الفرنسي) – رفيق حليش (مورينيرينسي البرتغالي) – مهدي تاهرات (لانس الفرنسي) – جمال بلعمري (الشباب السعودي) – يوسف عطال (نيس الفرنسي). الوسط: محمد فارس (سبال الإيطالي) – هاريس بيلكيبلا (بريستوا الفرنسي) – إسماعيل بن ناصر (إيمبولي الإيطالي) – مهدي عبيد (ديجون الفرنسي) – سفيان فيجولي (جالاتاسراي التركي) – عدلان جيديورا (نوتينجام فورست الإنجليزي) – هشام بودواي (بارادو الجزائري) الهجوم: أدم أوناس (نابولي الإيطالي) – رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي) – إسلام سليماني (فناربخشة التركي) – ياسين براهيمي (بورتو البرتغالي) – بغداد بونجاح (السد القطري) – يوسف البلايلي (الترجي التونسي)

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