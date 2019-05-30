رياضة | باريس سان جيرمان ينقض على صفقة برشلونة

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وضعت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي، ضمن أولوياته للحصول على خدماته خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي تواجد دي ليخت، على رأس قائمة المطلوبين في باريس بناءا على طلبات الألماني توماس توخيل المدير الفني، والساعي لتدعيم فريقه بالموسم الجديد.

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وقالت صحيفة "دي تليجراف" الهولندية إلى أن مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل، يريد التعاقد مع نجم أياكس أمستردام، ماتياس دي ليخت، حيث يضع المدرب الألماني هذا اللاعب كهدف أساسي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت أن باريس سان جيرمان، سيحدد سعرا خياليا من أجل ضم المدافع الهولندي الشاب، خاصة وأن دفاع الفريق الباريسي قدم في أكثر من مرة مستوى متذبذبا، وتم تحميله المسئولية في خسارة باريس سان جيرمان لعدة مباريات حاسمة.

واختتمت، أن مطالب أياكس أمستردام المالية للتخلي عن ماتياس دي ليخت، ليست عائقًا أمام باريس سان جيرمان من أجل إنجاز الصفقة، إذ يستعد الفريق الفرنسي إلى وضع نحو 85 مليون يورو على طاولة أياكس أمستردام.