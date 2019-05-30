رياضة | رئيس الزمالك: حالة وحيدة تجبر الأهلي على عدم الانسحاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك: حالة وحيدة تجبر الأهلي على عدم الانسحاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الزمالك أن مباراة الإنتاج الحربي لها أهمية كبرى مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري.

ونقل رئيس الزمالك للاعبيه أن الأهلي أجل البت فى انسحابه من الدوري إلى السبت المقبل انتظاراً لنتيجة مباراتهم ضد الإنتاج الحربي بحيث يعلن انسحابه حال فوز الأبيض أو استكمال الدوري حال التعثر.

وكشف رئيس الزمالك عن أن مباراة الجونة أو حرس الحدود ستكون بعد حسم البقاء في الدوري الممتاز لكليهما.