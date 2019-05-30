رياضة | تدريبات علاج مائي لـ"عبو" لاعب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات علاج مائي لـ"عبو" لاعب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع عبدالحليم عبو، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، خضع لفحص طبي دقيق خلال الساعات الماضية لتحديد برنامج العلاج الخاص به بعد إجراء جراحة في غضروف الركبة قبل عدة أسابيع.

ومن المقرر أن يؤدي عبو تدريبات علاج مائي في حمام السباحة بمقر النادي بالجزيرة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق وذلك خلال الأيام القادمة ضمن برنامج التأهيل لتجهيزه للموسم الجديد ، ويخضع اللاعب بعد ذلك لفحص جديد لتحديد المرحلة التالية من برنامج العلاج.