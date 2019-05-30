رياضة | عاجل.. إصابة حسين الشحات وأجايي في تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة حسين الشحات وأجايي في تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن شكو ى حسين الشحات لاعب الفريق اشتكى من الإصابة بشد في عضلة السمانة.

وأضاف الجهاز الفني أن حسين الشحات خاض تدريبات تأهيلية خفيفة في الجيم وأعقبها تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق مساء أمس الأربعاء؛ حتى يتخلص اللاعب تدريجيا من آلام عضلة السمانة.

ويخضع حسين الشحات لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس؛ لتحديد موقفه بشأن التواجد من عدمه في تدريبات الفريق الجماعية.

Advertisements

وقال الجهاز الفني إن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق يعاني من الإصابة بكدمة في قصبة القدم، وغاب على أثرها عن تدريبات الكرة أمس الأربعاء.

وأوضح أن جوينور أجايي اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة بجانب تدريبات الجري حول الملعب، في إطار تجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، وتتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.