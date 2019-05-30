رياضة | إيمري يُجهز لمجزرة كبري في آرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمري يُجهز لمجزرة كبري في آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدرب آرسنال، أوناي إيمري، أن هناك بعض اللاعبين سيرحلون عن فريقه من أجل مواصلة إعادة بناء النادي، بعد الخسارة 1-4 أمام تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم في باكو.

أشار إيمري إلى أن فريقه، الذي أنهى الموسم في المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما زال في بداية المشروع، وأنه سيعيد تقييم خياراته في الصيف.

وأضاف: "نحن بحاجة للحديث مع النادي واللاعبين وقطع خطوة أخرى في طريقنا، لكننا نريد مواصلة التطور بوجود اللاعبين الشبان الذي جاءوا في العام الماضي، ربما هناك بعض اللاعبين الذين يجب أن يرحلوا والذهاب في طريق جديد، نحن أقرب من الفرق الأخرى لكن في الوقت الحالي هذا ليس كافياً، وسنستمر بفريقنا ذاته في الموسم المقبل".

وتابع: "سنتعاقد مع لاعبين آخرين لمساعدتنا في تحسين كفاءة الفريق".

واختتم: "أعتقد أن آرسنال يملك اسماً كبيراً في عالم كرة القدم، والعديد من اللاعبين يريدون اللعب هنا، لا أعلم بشأن الانتقالات في الموسم المقبل، لكن النادي يعمل على تحسين تشكيلته ومواصلة السير في طريقه".