رياضة | كهربا يرفض بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا يرفض بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فكرة الانتقال إلى صفوف بيراميدز في الموسم المقبل.

ويفضل كهربا الاحتراف الخارجي أو البقاء في الزمالك بعدما توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية.

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وقاد كهربا الزمالك للتتويج بالكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي ويعتبر من الأعمدة الأساسية بين صفوف القلعة البيضاء.

وطلب كهربا أكثر من مرة تعديل عقده حيث يحصل على 3 ملايين جنيه في الموسم الواحد وهو ما يراه غير مناسب له ويرغب في زيادة المقابل المادي حال بقائه مع الزمالك.