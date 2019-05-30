رياضة | إنتر ميلان يعلن رحيل "سباليتي" تمهيدا لقدوم "كونتي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يعلن رحيل "سباليتي" تمهيدا لقدوم "كونتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي رحيل مدربه لوتشيانو سباليتي من منصبه بعد انتهاء الموسم الكروي.

وقال بيان إنتر ميلان عبر تويتر" "يؤكد إنتر ميلان أن لوتشيانو سباليتي لم يعد مدربا للفريق الأول.. نشكر سباليتي على عمله وما حققناه سويًا ونتمنى له التوفيق".

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وقاد سباليتي إنتر ميلان لتحقيق المركز الرابع في الكالتشيو هذا الموسم، ليضمن المشاركة في دوري الأبطال في الموسم الجديد قبل قدوم أنطونيو كونتي لتدريب الفريق.