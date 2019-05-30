رياضة | خالد بوطيب يقود هجوم الزمالك أمام الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد بوطيب يقود هجوم الزمالك أمام الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عودة المغربي خالد بوطيب لقيادة خط هجوم الأبيض في مباراة الإنتاج الحربي اليوم الخميس ببطولة الدوري المصري

وتماثل بوطيب للشفاء من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة وشارك في جزء صغير من مباراة نهضة بركان المغربي الأخيرة في إياب نهائي الكونفيدرالية الافريقية.

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ويفضل جروس الدفع بخالد بوطيب في خط هجوم الفريق لثقته بشكل أكبر في قدرات وإمكانيات المهاجم المغربي، في الوقت الذي يغيب فيه عمر السعيد للإيقاف.

وكان الزمالك قد تعاقد مع بوطيب في يناير الماضي من صفوف مالاتيا سبور التركي مقابل مليون ونصف مليون دولار ويحصل على 800 ألف دولار في الموسم الواحد.

ويواجه بوطيب شبح الرحيل عن الزمالك في الموسم المقبل بسبب تذبذب مستواه وعدم القناعة بشكل كامل به من جانب الجهاز الفني والإدارة.