رياضة | سر زوجة "فالفيردي" في استمراره ببرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر زوجة "فالفيردي" في استمراره ببرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو استمرار إرنستو فالفيردي في تدريب الفريق خلال الموسم الجديد رغ ضياع البطولات.

وأوضح موقع "بارسا بلوجرانا" أن فالفيردي يقضي حاليا عطلته الصيفية، لكن بارتوميو قال إنه اتصل بزوجة المدرب، البالغ من العمر 55 عاما، ليؤكد لها أنه سيستمر في منصبه.

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وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن رئيس برشلونة اجتمع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحديد مصير فالفيردي، حيث أجمع الطرفان على دعم المدرب خلال الفترة المقبلة.