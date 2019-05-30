انت الان تتابع إيمري: تشيلسي استحق التتويج بالدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

أوناي إيمري

اعترف الإسباني أوناي إيمري، مدرب أرسنال، بأحقية تشيلسي في الفوز بلقب الدوري الأوروبي، وانتهى الشوط الأول الذي تمتع فيه أرسنال بأفضلية نسبية، بالتعادل السلبي، قبل أن يكشر تشيلسي عن أنيابه في الشوط الثاني. وقال المدرب الإسباني في تصريحات لشبكة بي تي سبورت: "في البداية، تهانينا لتشيلسي، في الشوط الأول لعبنا وحظينا بفرص عدة للخروج بنتيجة جيدة، لكن الشوط الثاني غير مجرى المباراة، وحاولنا البقاء في أجواء اللقاء، لكن هدفهم الثاني صعّب الأمور علينا. تحسنت الأمور بالنسبة إليهم، وعندما أردنا القيام بشيء، لم نجد ما نريده للتسجيل. إنهم يستحقون الفوز".

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وأحرز تشيلسي لقب الدوري الأوروبي بفوزه الساحق على مواطنه وجاره اللندني أرسنال 4-1، في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذرية باكو، وسجل أهداف تشيلسي كل من أوليفيه جيرو وبيدرو رودريجيز وإيدين هازارد، بينما أحرز أليكس أيوبي هدف أرسنال الوحيد. وهذا اللقب هو الأول لتشيلسي في عهد المدرب