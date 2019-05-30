بعد رقمه المميز.. نجم تشيلسي يتغنى بهازارد

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٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
إيدين هازارد - بيدرو رودريجيز
عبر الدولي الإسباني بيدرو رودريجيز، جناح تشيلسي الإنجليزي، عن سعادته بإحراز لقب الدوري الأوروبي، وسجل لاعب برشلونة السابق هدف فريقه الثاني في اللقاء، ليصبح خامس لاعب في التاريخ يهز الشباك في مباراة نهائية لكلتا المسابقتين القاريتين (دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي)، وقال بيدرو في تصريحات لشبكة بي تي سبورت: "في الشوط الأول أعتقد أن المباراة كانت مفتوحة أكثر، وحظي أرسنال بفرص عديدة، لكننا سيطرنا في الشوط الثاني وحركنا الكرة بين الخطوط حتى النهاية".
وأضاف بيدرو رودريجيز: "إنه أمر لا يصدق، هدف آخر في مباراة نهائية أخرى، أفضل شيء في اللقاء كان عمل الفريق، إنها كأس جديدة وأنا سعيد بالفوز، وأعتقد أننا استحققنا اللقب لأننا الفريق الأفضل في المسابقة". وأشاد بيدرو بزميله البلجيكي إيدين هازارد، وقال: "إنهاء الموسم بلقب أمر عظيم، أتفاهم مع إيدين جيدا وهو
وأضاف بيدرو رودريجيز: "إنه أمر لا يصدق، هدف آخر في مباراة نهائية أخرى، أفضل شيء في اللقاء كان عمل الفريق، إنها كأس جديدة وأنا سعيد بالفوز، وأعتقد أننا استحققنا اللقب لأننا الفريق الأفضل في المسابقة".
وأشاد بيدرو بزميله البلجيكي إيدين هازارد، وقال: "إنهاء الموسم بلقب أمر عظيم، أتفاهم مع إيدين جيدا وهو اللاعب الأفضل، أنا سعيد جدا له بعد فوزه باللقب".
وأحرز تشيلسي لقب الدوري الأوروبي بفوزه الساحق على مواطنه وجاره اللندني أرسنال 4-1، في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذرية باكو، وسجل أهداف تشيلسي كل من أوليفيه جيرو وبيدرو رودريجيز وإيدين هازارد، بينما أحرز أليكس أيوبي هدف أرسنال الوحيد.
وهذا اللقب هو الأول لتشيلسي في عهد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي تدور شائعات حول إمكانية توليه تدريب يوفنتوس الموسم المقبل.
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