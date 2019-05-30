انت الان تتابع الدوري الأوروبي.. حارس أرسنال فخور رغم رباعية تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
بيتر تشيك
علق بيتر تشيك، حارس مرمى أرسنال، على خسارة فريقه لقب الدوري الأوروبي، وقال تشيك في تصريحات لقناة "بي تي سبورت": "فخور بنفسي وبالأداء الذي قدمته، لأنه عندما تلعب المباراة الأخيرة في مسيرتك بنهائي أوروبي، يكون هناك الكثير من الضغط، وكان عليّ أن أقدم أفضل ما لديّ، أستطيع أن أنظر إلى الخلف دون أن أشعر بأي ندم، بصرف النظر عن حقيقة أننا عملنا ولكننا أنهينا الموسم بلا ألقاب، ومن السهل القول إننا أنهينا الموسم بلا ألقاب، ولكن يمكنني أن أؤكد للجميع أن العمل الذي أنجزناه يعني أن الفريق سيعود بقوة أكبر خلال الموسم المقبل".
وفي ما يخص مستقبله، أجاب حارس مرمى أرسنال: "مستقبلي؟ ظللت أقول إنني أردت رفع الكأس ثم سأفكر في الخطوة التالية، والآن حتى 30 يونيو المقبل، أنا لاعب في أرسنال". وأحرز تشيلسي لقب الدوري الأوروبي، بفوزه الساحق مساء الأربعاء على مواطنه وجاره اللندني أرسنال 4-1، في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي بالعاصمة
وفي ما يخص مستقبله، أجاب حارس مرمى أرسنال: "مستقبلي؟ ظللت أقول إنني أردت رفع الكأس ثم سأفكر في الخطوة التالية، والآن حتى 30 يونيو المقبل، أنا لاعب في أرسنال".
وأحرز تشيلسي لقب الدوري الأوروبي، بفوزه الساحق مساء الأربعاء على مواطنه وجاره اللندني أرسنال 4-1، في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذرية باكو.
وسجل أهداف تشيلسي كل من أوليفيه جيرو (49) وبيدرو رودريجيز (60) وإيدين هازارد (65 من ركلة جزاء و72)، بينما أحرز أليكس أيوبي هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 69.
وهذا اللقب هو الأول لتشيلسي في عهد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي تدور شائعات حول إمكانية توليه تدريب يوفنتوس الموسم المقبل، بينما فشل مدرب أرسنال أوناي إيمري في إحراز اللقب للمرة الرابعة، بعدما سبق له أن رفع الكأس 3 مرات مع إشبيلية.
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