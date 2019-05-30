ديفيد لويز: ساري رائع وهو المدرب الأنسب لتشيلسي

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٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
ديفيد لويز
أشاد البرازيلي ديفيد لويز مدافع تشيلسي، بمدربه ماوريسيو ساري، عقب التتويج بلقب الدوري الأوروبي، وقال لويز، خلال تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "كانت لدينا فترات من الصعود والهبوط، لكننا تحسنّا كثيرا وتعلمنا الكثير خلال الموسم، وأنهيناه بشكل جيد وتوجنا بالكأس، إنه اللقب الأوروبي الثالث لي مع تشيلسي. إنهم يؤمنون بي، وساري رجل ومدرب رائع ويستحق هذا النجاح، ولقد كان ساري المدير الفني المناسب لهذا النادي، ولا أعرف عن التكهنات، لكن حاليا هو الوقت المناسب للحديث عن التتويج باللقب".
وأحرز تشيلسي لقب الدوري الأوروبي بفوزه الساحق على مواطنه وجاره اللندني أرسنال 4-1، في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذرية باكو، وسجل أهداف تشيلسي كل من أوليفيه جيرو وبيدرو رودريجيز وإيدين هازارد، بينما أحرز أليكس أيوبي هدف أرسنال الوحيد. وهذا اللقب هو الأول لتشيلسي في عهد المدرب
وهذا اللقب هو الأول لتشيلسي في عهد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي تدور شائعات حول إمكانية توليه تدريب يوفنتوس الموسم المقبل، بينما فشل مدرب أرسنال أوناي إيمري في إحراز اللقب للمرة الرابعة بعدما سبق له أن رفع الكأس 3 مرات مع إشبيلية.
وتمكن البلجيكي إيدين هازارد من تسجيل الهدفين الثالث والرابع لفريقه في مرمى أرسنال، وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات أن هازارد تمكن من تسجيل 21 هدفا في كل المسابقات في موسم واحد، لأول مرة في مسيرته بنادي تشيلسي.
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