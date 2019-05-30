انت الان تتابع ساري يكشف موقفه من الرحيل عن تشيلسي والذهاب ليوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

ماوريسيو ساري

أهدى الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، لقب الدوري الأوروبي لجماهير ناديه السابق نابولي، وطالبت جماهير نابولي مدربها السابق بعدم الانتقال إلى يوفنتوس، وفي هذا الصدد قال ساري في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "جماهير نابولي يعرفون الحب الذي أشعر به تجاههم، أكنّ لهم دائما احترامي، لكن الاحترافية يمكن أن تجعلك تأخذ طرقا أخرى، والعلاقة لن تتغير أبدًا، ومن الواضح أنه يجب عليك أن تقدم التفاني لمن تحبهم، هنا نحن نتحدث عن كرة القدم، وأنا أهدي هذا اللقب لجماهير نابولي، لم أتمكن من تحقيقه معهم وجَعلهم يشعرون بالرضا".

وفي ما يخص التقارير التي تتحدث عن رحيله عن تشيلسي، قال ساري: "لا أعرف ما إذا كنت سأرحل، أعتقد أن هذا الوقت من أجل الاحتفال، سأطلب من الإدارة تحسين بعض الأشياء وسأستمع إليهم، وحول ما يطلبونه للتحسن، لديّ عقد لمدة عامين معهم". وعن توصله لاتفاق مع يوفنتوس، أجاب مدرب البلوز: "يوفنتوس؟ في آخر 20 يومًا،

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