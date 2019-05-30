شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحفز اللاعبين قبل مواجهة الانتاج ويطالبهم بالدوري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب



حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي على الاجتماع مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة الانتاج الحربي بالدوري الممتاز والمقرر لها مساء اليوم الخميس.

وقام منصور بتحفيز اللاعبين ومطالبتهم بتحقيق الفوز مشددا على أهمية هذه المباراة في مشوار بطولة الدوري.