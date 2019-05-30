شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان هازارد رحيله عن تشيلسي يتصدر عناوين الصحف الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تنوعت اهتمامات الصحف الاسبانية على صفحاتها الرياضية اليوم الخميس، وتصدرها إعلان البلجيكي إيدن هازارد رحيله عن فريق تشيلسي الإنجليزي بعدما قاده الليلة الماضية للفوز ببطولة الدوري الأوروبي على حساب أرسنال بجانب ما تردد عن رغبة البرازيلي نيما في العودة لصفوف برشلونة.

وقالت صحيفة (ماركا) في عنوانها الرئيس: «ريال مدريد سيتعاقد مع البطل، وهازارد صرح بعد تسجيله هدفين في نهائي الدوري الأوروبي: حان وقت التحدي الجديد».

كما نشرت الصحيفة تصريحات لرونالدو نجم منتخب البرازيل السابق والرئيس الحالي لفريق بلد الوليد الاسباني، حيث قال: «أعاني كرئيس أكثر مما كنت كلاعب».

وخرجت صحيفة (أس) بعنوان يقول: «هازارد يصل القمة في نهائي الدوري الأوروبي، سجل هدفين وقاد تشيلسى للفوز باللقب».

كما نشرت الصحيفة تصريحات البرازيلي رونالدو رئيس بلد الوليد الذي أكد فيها أنه يطمح في أن يشارك الفريق في دوري الأبطال في غضون خمس سنوات.

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وخرجت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بعنوان: «اللاعب كوتينيو لاعب برشلونة في الميركاتو».

وأضافت:«البرازيلي قابل للبيع، وهو غير مرتاح بسبب الانتقادات، وبرشلونة يحتاج إلى بيعه لتوفير أموال للتعاقدات، وقيمته تصل إلى 100 مليون يورو، وهناك بعض الأندية المهتمة مثل تشيلسي، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان».

ومن ناحية أخرى، قالت الصحيفة: «ريال مدريد يفكر في اللاعب الهولندي دي ليخت بسبب رغبة راموس في الرحيل».

وذكرت صحيفة (سبورت) في عنوانها الرئيس: «اللاعب البرازيلي نيمار على الطاولة».

وأضافت:«البرازيلي يعرض نفسه للعودة إلى برشلونة هذا الصيف، والنادي يدرس هذا الخيار لتعزيز الفريق».

واختتمت الصحيفة قائلة:«النادي يعلم بأنها ستكون صفقة معقدة بسبب سوء العلاقات مع باريس سان جيرمان، وطريقة خروج نيمار من النادي سابقًا وراتبه المرتفع».